У Москві та Підмосков’ї 27 грудня пролунали вибухи під час атаки безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяви мера столиці РФ Сергія Собяніна та офіційні структури.

Атака безпілотників на Моску та Підмосков’я 27 грудня: що відомо

За заявами російської влади, сили протиповітряної оборони збили понад 20 безпілотників на підльоті до Москви.

Повідомлення про нібито знищення дронів публікувалися протягом кількох годин — у другій половині дня.

Місця падіння уламків офіційно не уточнювалися.

Москва на карті

Водночас мешканці низки населених пунктів Московської області, зокрема Серпухова, Подольська, Раменського та Одинцова, повідомляли про гучні вибухи.

На тлі атаки у московських аеропортах Внуково та Шереметьєво тимчасово запровадили обмеження на польоти.

Також Міністерство оборони РФ заявило, що протягом кількох годин над різними регіонами Росії нібито було збито понад сотню безпілотників, частину з яких — у Московському регіоні.

Атака дронів на Росію

