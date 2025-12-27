У Москві та Підмосков’ї 27 грудня пролунали вибухи під час атаки безпілотників.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяви мера столиці РФ Сергія Собяніна та офіційні структури.

Атака безпілотників на Моску та Підмосков’я 27 грудня: що відомо

За заявами російської влади, сили протиповітряної оборони збили понад 20 безпілотників на підльоті до Москви.

Повідомлення про нібито знищення дронів публікувалися протягом кількох годин — у другій половині дня.

Місця падіння уламків офіційно не уточнювалися.

Водночас мешканці низки населених пунктів Московської області, зокрема Серпухова, Подольська, Раменського та Одинцова, повідомляли про гучні вибухи.

На тлі атаки у московських аеропортах Внуково та Шереметьєво тимчасово запровадили обмеження на польоти.

Також Міністерство оборони РФ заявило, що протягом кількох годин над різними регіонами Росії нібито було збито понад сотню безпілотників, частину з яких — у Московському регіоні.

