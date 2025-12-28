У Білому домі вперше за всю його історію працюватиме прессекретаркою вагітна. Про це стало відомо у зв’язку з поповненням в родині Керолайн Левітт, яка заявила, що не залишить посаду попри своє положення.

Про це Левітт написала на своїй сторінці у Instagram.

Прессекретарка Білого дому вдруге стане матір’ю: що відомо

За словами Керолайн Левітт, вона разом зі своїм чоловіком, забудовником Ніколасом Річчіо, очікує на народження доньки уже в травні 2026 року.

Подружжя вже виховує сина, він народився у 2024 році.

– Найбільший різдвяний подарунок, про який ми могли мріяти, – дівчинка, яка з’явиться у травні 2026 року, – написала Левітт.

Вона додала, що родина з нетерпінням чекає на поповнення.

Прессекретарка висловила подяку президенту Дональду Трампу та керівниці апарату Білого дому Сюзі Вайлз за “просімейну атмосферу” в адміністрації.

Зауважимо, що Керолайн Левітт у січні минулого року стала наймолодшою прессекретаркою в історії Білого дому – їй було всього 27 років.

Напередодні вона обіймала посаду речниці передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

Значну частину кампанії вона працювала вагітною.

Керолайн Левітт народила первістка у липні 2024 року. Вже за кілька днів після цього вона повернулася до роботи після замаху на Трампа у штаті Пенсильванія.

Також раніше вона працювала у пресслужбі Білого дому під час першої адміністрації Трампа.

До того ж, Левітт балотувалася до Конгресу від штату Нью-Гемпшир у 2022 році.

