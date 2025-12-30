Посол США в НАТО Метью Вітакер висловив сумніви щодо російських звинувачень про те, що Україна нібито атакувала резиденцію президента Володимира Путіна.

Дипломат заявив, що спочатку хоче ознайомитися з даними американської розвідки про цей інцидент, пише Reuters.

Вітакер про атаку дронів на резиденцію Путіна

– Незрозуміло, чи це взагалі сталося. Мені здається дещо недоречним робити щось подібне так близько до укладення мирної угоди. Україна справді прагне домовитися про мир, і тоді робити щось, що можна розцінити як необачне або неконструктивне, – заявив Вітакер у інтерв’ю Fox Business.

Росія повідомила в понеділок, 29 грудня, що Україна нібито атакувала президентську резиденцію в Новгородській області 91 безпілотником далекого радіусу дії.

Москва пообіцяла відповісти на це та заявила, що її позиція на переговорах стане жорсткішою.

Україна назвала російські звинувачення “брехнею”, спрямованою на виправдання нових атак на українську територію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія не надала жодних доказів “тому що їх немає”.

Президент США Дональд Трамп повідомив у понеділок, що Путін сказав йому під час телефонної розмови про спробу України атакувати резиденцію.

Трамп заявив, що “дуже розлючений” через це. На запитання, чи є докази такої атаки, Трамп відповів: “Ми з’ясуємо”.

Білий дім відмовився від подальших коментарів щодо інциденту, представники розвідувального співтовариства США зберігають мовчання з цього приводу.

Вітакер чекає на звіт розвідки США

– Ми доберемося до суті, вивчивши розвідувальні дані. Для мене найважливіше – це те, що скажуть розвідувальні служби Сполучених Штатів та наших союзників про те, чи справді сталася ця атака, – наголосив Вітакер.

Після зустрічі з президентом України у Флориді в неділю Трамп заявив, що вони з Зеленським “можливо, дуже близькі” до угоди про припинення війни, хоча найбільш суперечливі територіальні питання залишаються невирішеними.

– Ця історія про нібито “удар по резиденції” – повна вигадка, призначена виправдати додаткові атаки на Україну, включно з Києвом, а також власну відмову Росії зробити необхідні кроки для припинення війни. Типова російська брехня, – прокоментував звинувачення РФ Зеленський.