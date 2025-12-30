Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує можливість ще одного удару по Ірану, якщо Тегеран спробує відновити свою програму балістичних ракет або ядерний потенціал.

Про це він сказав перед зустріччю з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомляє CNN.

Трамп про можливі удари по Ірану

За словами Трампа, Вашингтон не дозволить Ірану знову нарощувати військові можливості.

— Я чув, що Іран намагається знову нарощувати свою силу, і якщо вони це зроблять, нам доведеться їх збити. Ми їх виб’ємо до біса, — заявив президент США.

Трамп наголосив, що в разі відновлення ядерної програми Ірану Сполучені Штати готові підтримати новий удар негайно.

— Це розумніше — укласти угоду, — додав він, порадивши Тегерану домовлятися з Вашингтоном.

Президент США нагадав, що раніше Іран мав можливість укласти угоду зі США, однак цього не зробив.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в останні тижні попереджав, що Іран знову розширює програму балістичних ракет і може потребувати додаткових дій для її стримування.

Очікується, що під час зустрічі Нетаньягу доніс Трампу аргументи щодо необхідності подальших кроків проти Тегерана.

Нагадаємо, що 22 червня США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану, що стало прямим втручанням у війну між Ізраїлем та Іраном.

У спецоперації були залучені 125 літаків і підводні човни, які атакували три ключові ядерні об’єкти — у Фордо, Натанзі та поблизу Ісфахана.

США застосували 14 бомб Massive Ordnance Penetrator вагою 13 т — це було перше бойове використання цієї зброї.

Президент Трамп заявив, що метою ударів було повне знищення іранських потужностей зі збагачення урану та усунення ядерної загрози.

