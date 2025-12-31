В Ірані у середу, 31 грудня, уже четвертий день поспіль тривають протести проти погіршення економіки та рівня життя. Сутички спалахують між силами безпеки та мирним населенням.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протести в Ірані: подробиці

Зазначається, що протестувальники вийшли на вулиці Тегерана та інших міст, продовжуючи заворушення після падіння національної валюти до історичного мінімуму в неділю.

Це спричинило стрімке зростання цін на продукти та інфляцію понад 40%, посилену міжнародними санкціями.

Центром подій стало місто Фаса з населенням близько 150 тисяч осіб. За відеозаписами Nour News, демонстранти увірвалися до офісу губернатора, підпалювали приміщення та кидали каміння.

Соцмережі показують, як силовики стріляли по людям; напівофіційне агентство Tasnim повідомляло про трьох поранених поліцейських, заперечуючи загиблих.

Заворушення тривали навіть після спроб президента Масуда Пезешкіана заспокоїти протестувальників та переглянути заплановане підвищення податків, визнавши законними їхні вимоги. Іран має історію масштабних протестів, останні – у 2019 та 2022 роках.

31 грудня соцмережі показали закриті магазини у Тегерані та скупчення людей біля Гранд-базару, де почалася перша хвиля протестів. Поліція у масках використовувала кийки, щоб розігнати натовп.

За даними газети Шарг, затримано щонайменше чотирьох студентів, а політичного репортера газети Етемад після арешту 30 грудня звільнили з роботи.

Протести відбуваються на тлі загроз США та Ізраїлю. 29 грудня президент США Дональд Трамп попередив про можливі удари через побоювання щодо відновлення ядерної програми та виготовлення нових балістичних ракет в Ірані.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у листі 31 грудня заявив про готовність рішуче відповісти на будь-який акт агресії.

Джерело : Bloomberg