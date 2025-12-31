Посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Санкції проти Росії від ЄС

Згідно з інформацією, отриманою Welt, країни-члени ЄС планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці вторгнення РФ в Україну.

У виданні наголошують, що це потрібно для покарання Москви за агресивну війну проти України та ще більшого послаблення російської економіки.

Серед запланованих заходів – обмеження на поїздки та заморожування активів в ЄС для інших осіб та організацій з особливим акцентом на тих, хто несе відповідальність за примусову депортацію українських дітей.

За словами дипломатів, розглядаються подальші санкції в енергетичному та банківському секторах.

Крім того, планують закрити лазівки, що дозволяють обходити наявні санкції. Брюссель розглядає можливість заборони імпорту російського урану, запроваджуючи санкції проти Федерального агентства з атомної енергії Росії (Росатом).

Багато держав-членів ЄС давно закликають до цього. Однак такі країни, як Франція і Бельгія, не хочуть вдаватися до таких кроків. За даними дипломатичних джерел, ці країни могли б закуповувати у Південній Африці, Австралії або Канаді уран, необхідний для роботи атомних електростанцій, хоча і за вищими цінами.

Один з останніх пакетів санкцій Європейського Союзу був ухвалений 23 жовтня. Ключові заходи включали повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) з початку 2027 року і санкції проти компаній третіх країн, включаючи китайські нафтопереробні заводи та трейдерів, які закуповують нафту РФ.

Незадовго до Різдва ЄС запровадив санкції проти ще 41 судна, що належить до тіньового флоту Росії. Ці судна беруть участь в обході європейських санкцій, особливо в енергетичному секторі.