Дрони атакували Самарську область: імовірно, є влучання у НПЗ
У ніч на 2 січня дрони атакували Самарську область Росії – лунали вибухи у самій Самарі.
Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.
Вибухи у Самарській області
Як повідомляють росіяни, цілями ударних дронів, ймовірно, були Новокуйбишевський та Куйбишевський нафтопереробні заводи.
На місці одного з влучань у Самарі сталася велика пожежа.
Поки не ясно, чи було влучання саме у нафтопереробний завод.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.
