У ніч на 2 січня дрони атакували Самарську область Росії – лунали вибухи у самій Самарі.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.

Вибухи у Самарській області

Як повідомляють росіяни, цілями ударних дронів, ймовірно, були Новокуйбишевський та Куйбишевський нафтопереробні заводи.

На місці одного з влучань у Самарі сталася велика пожежа.

Поки не ясно, чи було влучання саме у нафтопереробний завод.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.

