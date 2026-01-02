Багато постраждалих від смертельної пожежі в Швейцарії борються за життя. Наразі відомо про 40 загиблих, 119 людей дістали поранення.

Розпочато розслідування причин трагедії, пише Bloomberg.

Що відомо про пожежу в Швейцарії

Пожежа спалахнула у барі гірськолижного курорту Кран-Монтана під час новорічних святкувань.

Офіційна кількість загиблих залишається на рівні 40 осіб, але ще 119 людей отримали поранення внаслідок пожежі, яку президент Швейцарії Гі Пармелен назвав “однією з найстрашніших трагедій, які коли-небудь знала наша країна”.

У барі Le Constellation (Сузір’я) перебувало близько 160 осіб, коли пожежа спалахнула. Це сталося приблизно о 1:30 ночі 1 січня.

Серед поранених – 71 громадянин Швейцарії, 14 французів та 11 італійців, повідомили офіційні особи під час пресконференції вдень 2 січня.

Шість постраждалих, серед яких багато підлітків, ще не ідентифіковано, заявив начальник поліції Вале Фредерік Гіслер.

Багато постраждалих залишаються у критичному стані у спеціалізованих опікових відділеннях як у Швейцарії, так і у Штутгарті, Мілані та Парижі.

Вибух у Швейцарії: розслідування причин пожежі

За попередньою версією, причиною загоряння стали бенгальські вогні, які поміщали у пляшки. Від них загорілася паролонова звукоізоляція на стелі бару.

Ця гіпотеза підтверджується відеозаписами, зробленими на мобільні телефони, на яких видно запалені бенгальські вогні у пляшках шампанського.

Беатріс Піллу, головна прокурорка кантону Вале, де розташований Кран-Монтана, заявила, що її офіс вивчить усі аспекти інциденту, включаючи ремонтні роботи, проведені у барі, а також те, які матеріали були використані.

Вона зазначила, що її команда також перевірить, чи було достатньо аварійних виходів і чи перевищувала кількість людей у барі дозволений максимум.

У рамках розслідування буде з’ясовано питання кримінальної відповідальності та можливості пред’явлення звинувачень у злочинах, включаючи необережне вбивство, заявила Піллу.

За її словами, двох менеджерів бару вже допитали.

Бар належить французькій парі, згідно з численними повідомленнями ЗМІ. Жінка перебувала у барі та отримала опіки руки, але вижила, чоловік був в іншому місці, повідомив французький телеканал BFMTV.

Очевидці кажуть, що полум’я разом із густим чорним димом поширювалося швидко, сходи з підвалу бару швидко були заблоковані тими, хто намагався втекти від вогню.

Швейцарські офіційні особи заявили, що у барі був аварійний вихід, але клієнти, які втікали, можливо, не змогли знайти його, коли пожежа поширилася.

Кран-Монтана є відомим районом для катання на лижах та піших прогулянок. Тут проходять гонки Кубка світу з лижного спорту.