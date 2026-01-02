Пожежа у Швейцарії: загинуло 40 людей, причина трагедії – бенгальські вогні
- Пожежа у Швейцарії на курорті Кран-Монтана забрала життя 40 людей, ще 119 отримали поранення.
- Загоряння спричинили бенгальські вогні, від яких загорілася поролонова звукоізоляція на стелі.
- Прокуратура кантону Вале розслідує можливість висунення кримінальних звинувачень, включаючи необережне вбивство, та перевіряє дотримання норм безпеки у закладі.
Багато постраждалих від смертельної пожежі в Швейцарії борються за життя. Наразі відомо про 40 загиблих, 119 людей дістали поранення.
Розпочато розслідування причин трагедії, пише Bloomberg.
Що відомо про пожежу в Швейцарії
Пожежа спалахнула у барі гірськолижного курорту Кран-Монтана під час новорічних святкувань.
Офіційна кількість загиблих залишається на рівні 40 осіб, але ще 119 людей отримали поранення внаслідок пожежі, яку президент Швейцарії Гі Пармелен назвав “однією з найстрашніших трагедій, які коли-небудь знала наша країна”.
У барі Le Constellation (Сузір’я) перебувало близько 160 осіб, коли пожежа спалахнула. Це сталося приблизно о 1:30 ночі 1 січня.
Серед поранених – 71 громадянин Швейцарії, 14 французів та 11 італійців, повідомили офіційні особи під час пресконференції вдень 2 січня.
Шість постраждалих, серед яких багато підлітків, ще не ідентифіковано, заявив начальник поліції Вале Фредерік Гіслер.
Багато постраждалих залишаються у критичному стані у спеціалізованих опікових відділеннях як у Швейцарії, так і у Штутгарті, Мілані та Парижі.
Вибух у Швейцарії: розслідування причин пожежі
За попередньою версією, причиною загоряння стали бенгальські вогні, які поміщали у пляшки. Від них загорілася паролонова звукоізоляція на стелі бару.
Ця гіпотеза підтверджується відеозаписами, зробленими на мобільні телефони, на яких видно запалені бенгальські вогні у пляшках шампанського.
Беатріс Піллу, головна прокурорка кантону Вале, де розташований Кран-Монтана, заявила, що її офіс вивчить усі аспекти інциденту, включаючи ремонтні роботи, проведені у барі, а також те, які матеріали були використані.
Вона зазначила, що її команда також перевірить, чи було достатньо аварійних виходів і чи перевищувала кількість людей у барі дозволений максимум.
У рамках розслідування буде з’ясовано питання кримінальної відповідальності та можливості пред’явлення звинувачень у злочинах, включаючи необережне вбивство, заявила Піллу.
За її словами, двох менеджерів бару вже допитали.
Бар належить французькій парі, згідно з численними повідомленнями ЗМІ. Жінка перебувала у барі та отримала опіки руки, але вижила, чоловік був в іншому місці, повідомив французький телеканал BFMTV.
Очевидці кажуть, що полум’я разом із густим чорним димом поширювалося швидко, сходи з підвалу бару швидко були заблоковані тими, хто намагався втекти від вогню.
Швейцарські офіційні особи заявили, що у барі був аварійний вихід, але клієнти, які втікали, можливо, не змогли знайти його, коли пожежа поширилася.
Кран-Монтана є відомим районом для катання на лижах та піших прогулянок. Тут проходять гонки Кубка світу з лижного спорту.