Щонайменше 40 осіб загинули внаслідок операції США у Венесуелі вранці 3 січня. Йдеться як про військовослужбовців, так і про цивільних осіб.

Про це повідомив The New York Times високопоставлений венесуельський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Загиблі у Венесуелі внаслідок операції США

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що жоден американський військовослужбовець не загинув. Однак він припустив, що деякі військові США дістали поранення.

Того ж дня на пресконференції в Мар-а-Лаго за участю Трампа очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн заявив, що американські вертольоти, які прямували для затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини, потрапили під обстріл.

Він сказав, що один вертоліт був підбитий, але залишився в літальному стані, однак врешті всі американські літаки повернулися додому.

За словами двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, під час операції у Венесуелі із захоплення Мадуро постраждали близько пів дюжини солдатів.

Одразу після атаки США почали з’являтися подробиці загибелі мирного жителя Венесуели в Катія-Ла-Мар, розташованому прибережному районі на захід від аеропорту Каракаса.

Вранці 3 січня внаслідок авіаудару по триповерховому житловому комплексу був зруйнований зовнішній фасад будівлі, коли американські війська штурмували місто, повідомили журналісти.

Унаслідок удару загинула 80-річна Роза Гонсалес, розповіли представники її родини. Ще одна людина дістала серйозні поранення. Племінник Рози, Вільман Гонсалес, розповів, що ледь не втратив око. Йому наклали три шви на щоку.

Місцеві жителі розповіли, що після авіаудару четверо чоловіків намагалися врятувати Розу Гонсалес. Вони посадили її на мотоцикл і відвезли до лікарні, але після прибуття до медзакладу вона померла.

До лікарні також доставили ще одну жінку. Пізніше стало відомо, що вона вижила, але перебуває в критичному стані.

3 січня США здійснили операцію у Венесуелі, після чого затримали її лідера Ніколаса Мадуро та його дружину.