3 січня США провели масштабну спецоперацію на території Венесуели, під час якої було затримано президента країни Ніколаса Мадуро разом із його дружиною та вивезено їх за межі держави.

Тож ми вирішили розібратися, де знаходиться Венесуела на карті світу і скільки людей сьогодні проживає в цій країні.

Венесуела на карті світу: де знаходиться

Венесуела на карті світу розташована у північній частині Південної Америки. Якщо пояснити просто, то це країна між сушею континенту та Карибським морем.

На півночі її омивають теплі води Карибського моря, а на заході вона межує з Колумбією, на півдні – з Бразилією, на сході – з Гаяною. Це робить Венесуелу однією з небагатьох південноамериканських держав із довгим морським узбережжям.

Усередині країни ландшафти дуже різні, адже є рівнини, гірські райони Анд, джунглі та велика річка Оріноко, тому клімат тут коливається від гірського до тропічного.

Скільки людей проживає у Венесуелі

Останній повноцінний перепис населення в країні провели ще у 2011 році. Після цього через кризу новий перепис не проводився, тому точних офіційних даних немає. Число жителів – це оцінки міжнародних організацій, зроблені на основі міграції, народжуваності та смертності. Загалом кількість населення Венесуели близько 28,5 мільйона людей.

Більшість населення Венесуели живе у містах. Приблизно вісім із десяти венесуельців мешкають у великих міських районах, переважно на півночі країни та біля узбережжя. Найбільше людей зосереджено у столиці Каракасі та навколо нього, а також у таких містах, як Маракайбо та Баркісімето.

Сільські райони й внутрішні регіони заселені значно слабше, тож там переважають невеликі населені пункти, савани, гори та джунглі.

За складом населення Венесуела – дуже змішана країна. Основну частину становлять метиси, тобто люди зі змішаним європейським і корінним походженням. Також у країні живуть нащадки європейців, афро-венесуельські громади та корінні народи. Саме це змішання і сформувало сучасну культуру Венесуели.