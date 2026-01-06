Росія хоче, щоб Сполучені Штати обговорювали з нею європейські країни та Венесуелу. Натомість США не вважають РФ геополітичним гравцем.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

РФ не сприймають як геополітичного гравця

– Росія хоче, щоб США говорили з ними про Венесуелу та Європу. У той же час що Китай, що США не вважають Росію геополітичним гравцем. Кожен бачить РФ по-своєму, – написав Андрій Коваленко у Telegram.

На думку Коваленка, Китай сприймає Росію як інструмент та сировинний придаток, а Сполучені Штати – як територію з ресурсами.

– В 90-ті Росію розглядали чорною дірою в Євразії, коли розвалився СРСР і ніхто не знав, як стабілізувати цю територію і у що може все вилитися. Тепер Захід та Китай можуть просто поділити Росію між собою. І проблема зникне, – зазначив він.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Климкін заявив, що Росія має проблеми через операцію США у Венесуелі.

За його словами, перша група проблем – політична або статусна. СРСР і потім Росія будували свою присутність у Латинській Америці з 50-х років минулого сторіччя і є всі передумови для того, щоб ці зусилля були змарновані.

Друга група проблем – іміджева. Після спецоперації США видно, чого насправді варта стратегічна угода між РФ та Венесуелою та російська підтримка.

Головна проблема – енергетична. Дипломат зауважив, що, маючи добру взаємодію із Саудівською Аравією та контроль над нафтовими ресурсами Венесуели, США отримають карт-бланш на контроль за цінами на нафту та її потоками.