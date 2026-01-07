Франція співпрацює з партнерами та готує план дій на той випадок, якщо США все ж виконають погрози щодо захоплення Гренландії.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро, пише Reuters.

Що готує Франція через погрози США Гренландії

За словами Барро, європейці мають бути обережними щодо питання Гренландії і не перебільшувати “певні голоси, які лунають зі Сполучених Штатів”.

Водночас, за словами Барро, військове втручання – не той підхід, який підтримують США.

– Я вчора розмовляв телефоном з державним секретарем Марко Рубіо. Він підтвердив, що це не той підхід, який підтримують Сполучені Штати. Він виключив можливість того, що те, що щойно сталося у Венесуелі, станеться в Гренландії, – цитує Барро Le Figaro.

Раніше прессекретарка Білого дому заявила, що залучення Збройних сил США завжди є серед варіантів у контексті захоплення Гренландії.

Президент США Дональд Трамп останнім часом неодноразово згадував про бажання контролювати Гренландію.

У Данії та Гренландії закликають американського лідера припинити тиск та погрози.

Тим часом прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що якщо Дональд Трамп здійснить напад на данський острів Гренландія, це означатиме кінець альянсу НАТО як системи безпеки, сформованої після Другої світової війни.