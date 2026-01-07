Міністерство оборони США вирішило потроїти виробництво ракет для системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, зробивши ставку на семирічну рамкову угоду з американською корпорацією Lockheed Martin.

Про це йдеться у пресрелізі Пентагону.

Контракт Пентагону з Lockheed Martin: що відомо

Міністерство оборони США уклало семирічну рамкову угоду з Lockheed Martin, яка передбачає значне нарощування виробництва ракет-перехоплювачів для системи Patriot.

Зараз дивляться

У відомстві зазначили, що контракт є результатом нової Стратегії трансформації оборонних закупівель, презентованої міністром оборони Пітом Гегсетом у листопаді.

За оцінкою Пентагону, довгостроковий характер угоди має забезпечити стабільний попит і стимулювати оборонну промисловість до інвестицій у розширення виробничих потужностей.

Угода спрямована на збільшення випуску найсучаснішої модифікації перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Планується наростити обсяги виробництва приблизно з 600 ракет на рік до близько 2 тис. одиниць.

У Пентагоні наголошують, що це дасть змогу суттєво посилити можливості протиповітряної та протиракетної оборони США та союзників.

Заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Майкл Даффі заявив, що нова угода свідчить про фундаментальний зсув у темпах розширення виробництва боєприпасів і форматі співпраці Пентагону з оборонною промисловістю.

У відомстві також зазначили, що контракт узгоджує інтереси уряду США, Lockheed Martin і платників податків, забезпечуючи компанії гарантію довгострокового зростаючого попиту на ракети PAC-3 MSE.

Раніше Пентагон повідомляв про введення в експлуатацію ударних безпілотників, створених за зразком іранського Shahed-136, який використовувався для атак на американські та союзні сили, а також Росією — проти України.

Центральне командування США сформувало оперативну групу Task Force Scorpion Strike, оснащену дешевими ударними дронами компанії SpektreWorks.

Ці кроки є частиною ініціативи Міністерства оборони США щодо подолання відставання у розвитку доступних військових технологій.

За оцінками аналітиків, вартість дрона Shahed становить близько $35 тис., тоді як американський MQ-9 Reaper коштує близько $30 млн, що змушує Пентагон переглядати підходи до співвідношення ціни та ефективності озброєння.