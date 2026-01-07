8 січня в Єлисейському палаці пройде зустріч у форматі Сен-Дені, яку скликає президент Франції Емманюель Макрон.

Макрон скликає зустріч в Єлисейському палаці

В Єлисейському палаці повідомили, що 8 січня відбудеться зустріч у форматі Сен-Дені, яка стане продовженням засідання Коаліції охочих, що пройшла 6 січня в Парижі.

До участі запрошені президент Сенату, президент Національної асамблеї, лідери парламентських партій, голови парламентських груп, а також керівники комісій з питань оборони та закордонних справ обох палат.

Основна тема зустрічі — ситуація в Україні та питання гарантій безпеки, пов’язаних із війною.

Нагадаємо, що 6 січня у Парижі пройшло засідання 35 представників країн-учасниць Коаліції охочих. На ньому особисто був присутній президент України Володимир Зеленський, а також 35 представників країн-учасниць Коаліції, зокрема 27 глав держав та урядів.

Також у саміті взяли участь американська делегація у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі генерала Алекса Гринкевича.

За підсумками саміту Україна, Франція та Велика Британія уклали тристоронню декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню.

До того ж, держави-члени Коаліції та Україна за участі США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру після завершення війни.

Джерело : Суспільне