Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом отримав схвалення на просування законопроєкту про санкції проти Російської Федерації.

Про це Ліндсі Грем написав у соцмережі X.

Що передбачає санкційний законопроєкт

За словами Грема, над документом він працював кілька місяців разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем та іншими законодавцями.

Зараз дивляться

Законопроєкт має двопартійну підтримку та, за словами сенатора, отримав «зелене світло» від президента США.

Грем зазначив, що ухвалення документа є своєчасним, оскільки Україна демонструє готовність до компромісів заради миру, тоді як Росія продовжує бойові дії.

Законопроєкт, за його словами, надасть президенту США інструменти для запровадження санкцій проти країн, які купують дешеву російську нафту та таким чином фінансують військову машину Кремля.

Йдеться, зокрема, про можливість тиску на Китай, Індію та Бразилію.

Сенатор також висловив сподівання, що документ отримає широку двопартійну підтримку в Сенаті вже найближчим часом.

Раніше стало відомо, що Росія намагається обходити західні санкції, використовуючи криголами для експорту зрідженого природного газу з проєкту Арктик СПГ 2, який перебуває під санкціями США.

За даними Bloomberg, РФ продовжує постачання СПГ до Китаю, використовуючи спеціалізовані судна льодового класу, що дозволяє заводу працювати приблизно на чверть потужності попри обмеження.