Глобальне економічне зростання дещо уповільниться у 2026 році, оскільки тарифи президента США Дональда Трампа матимуть більш відчутний вплив. Геополітична невизначеність поширюватиметься.

Про це пише Bloomberg з посиланням на щорічну оцінку ООН.

Глобальне економічне зростання уповільниться

За прогнозами, світова економіка зросте на 2,7% цього року порівняно з очікуваними 2,8% у 2025 році, повідомляє ООН у своєму дослідженні Світова економічна ситуація та перспективи, оприлюдненому у четвер.

Очікується, що до 2027 року зростання знову підвищиться до 2,9%.

Минулого року міжнародна економіка змогла поглинути шок від тарифів, які Трамп запровадив у квітні 2025 року щодо більшості торговельних партнерів США, але їхній ефект “стане більш очевидним у 2026 році”, зазначається у звіті.

Прогнозується, що зростання світової торгівлі, яке оцінюється на рівні 3,8% у 2025 році, уповільниться до 2,2% цього року.

Окрім напруги навколо торгівлі, ООН вбачає інші ризики, зокрема геополітичні конфлікти, які можуть знизити темпи зростання, компенсуючи вищі споживчі витрати та більш стабільні ринки праці.

– Поєднання економічної, геополітичної та технологічної напруги змінює глобальний ландшафт, породжуючи нову економічну невизначеність та соціальну вразливість, – заявив генеральний секретар Антоніу Гутерреш.

Світова економіка вже кілька років зростає повільнішими темпами, ніж у десятиліття перед пандемією, коли зростання в середньому становило 3,2%.

Винятком із загального прогнозу уповільнення на цей рік є США, де дослідники очікують незначного підвищення зростання до 2% з 1,9% у 2025 році “за підтримки експансійної фіскальної та монетарної політики”.

Проте союзники США, такі як ЄС та Японія, відзначать незначне зниження темпів зростання, згідно з прогнозом ООН. У Китаї, який є ключовою мішенню американських тарифів, прогнозується уповільнення зростання до 4,6% з 4,9%.