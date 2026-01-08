В Ірані протестувальники взяли під контроль місто “мільйонник” Кередж.

Протести в Ірані: мітингувальники взяли під контроль Кередж

Як пише видання Iran International, на 12 день масових заворушень загострилися сутички між цивільним населенням та силовиками, якими керує режим аятолл.

Учасники протестів палять поліцейські дільниці, захоплюють соціальні установи. Правоохоронці відкривають вогонь по натовпу, протестувальники подекуди також стріляють у відповідь.

За інформацією місцевих ЗМІ, найбільш радикальні повстанці оголосили “полювання” на причетних до придушення протестів, викрадень людей та тортур силовиків. Зокрема у мережі поширюється відео, на якому невідомі особи застрелили заступника начальника поліції міста Іраншехр, коли той кермував автомобілем.

До того ж, повідомляється, що вчора в країні було застрелено ще кількох високопоставлених співробітників силових структур. Інформація наразі офіційно не підтверджена.

Відомо, що мітингувальники взяли під контроль Кередж. Це промисловий центр та найбільший супутник Тегерана. Місто сполучає столицю з Каспійським узбережжям і відіграє стратегічну роль як транспортний вузол.

Водночас за останні кілька днів повстанці захопили контроль вже щонайменше над трьома містами Ірану.

Також в одному з найбільш релігійних міст Ірану — Кашані — протестувальники підпалили пам’ятник генералу КВІР Касему Сулеймані, якого нинішній режим визнав національним героєм.

Iran International повідомляє, що загалом протести охопили вже понад 90 населених пунктів.

Нагадаємо, що в Ірані спалахнули протести, як відповідь на економічну кризу у країні.

Водночас нещодавно президент Штатів Дональд Трамп звернувся до Ірану із попередженням про можливе втручання США у разі продовження насильства і вбивств протестувальників.