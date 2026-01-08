Мені не потрібне міжнародне право: Трамп сказав, що обмежує його владу
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому “не потрібне міжнародне право”, тому що його влада обмежується лише “власною мораллю”.
Про це пише The Guardian.
Трамп про міжнародне право
У новому інтерв’ю газеті New York Times Дональд Трамп сказав, що єдиним обмеженням його влади як президента США є “моя власна мораль, мій власний розум”.
– Це єдине, що може мене зупинити. Я не хочу завдавати шкоди людям, – сказав американський лідер.
Проте він відповів ствердно на питання, чи потрібно його адміністрації дотримуватися міжнародного права:
– Так, потрібно. Це залежить від того, як ви визначаєте міжнародне право, – сказав президент США.
Трамп, який дав інтерв’ю в той час, коли його адміністрація розглядає “низку варіантів” у спробах отримати контроль над Гренландією, також наголосив на важливості власності.
– Власність дуже важлива. Тому що я відчуваю, що це психологічно необхідно для успіху. Я вважаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти за допомогою оренди чи договору. Власність дає вам речі та елементи, які ви не можете отримати просто підписавши документ, – додав він.
Трамп також відкинув занепокоєння щодо того, що його рішення усунути Ніколаса Мадуро з посади президента Венесуели створить прецедент для потенційного захоплення Тайваню Китаєм або спроби Росії контролювати Україну.