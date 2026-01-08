Президент США Дональд Трамп заявив, що йому “не потрібне міжнародне право”, тому що його влада обмежується лише “власною мораллю”.

Про це пише The Guardian.

Трамп про міжнародне право

У новому інтерв’ю газеті New York Times Дональд Трамп сказав, що єдиним обмеженням його влади як президента США є “моя власна мораль, мій власний розум”.

Зараз дивляться

– Це єдине, що може мене зупинити. Я не хочу завдавати шкоди людям, – сказав американський лідер.

Проте він відповів ствердно на питання, чи потрібно його адміністрації дотримуватися міжнародного права:

– Так, потрібно. Це залежить від того, як ви визначаєте міжнародне право, – сказав президент США.

Трамп, який дав інтерв’ю в той час, коли його адміністрація розглядає “низку варіантів” у спробах отримати контроль над Гренландією, також наголосив на важливості власності.

– Власність дуже важлива. Тому що я відчуваю, що це психологічно необхідно для успіху. Я вважаю, що власність дає вам те, чого ви не можете досягти за допомогою оренди чи договору. Власність дає вам речі та елементи, які ви не можете отримати просто підписавши документ, – додав він.

Трамп також відкинув занепокоєння щодо того, що його рішення усунути Ніколаса Мадуро з посади президента Венесуели створить прецедент для потенційного захоплення Тайваню Китаєм або спроби Росії контролювати Україну.