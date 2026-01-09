США поблизу Тринідаду затримали ще один танкер тіньового флоту РФ – ЗМІ
- США затримали танкер Olina поблизу Тринідаду вранці 9 січня.
- Танкер Olina раніше називався Minerva M, проти якого США ввели санкції.
- Танкер Minerva M є частиною російського тіньового флоту.
У п’ятницю вранці берегова охорона США в Карибському морі поблизу Тринідаду затримала п’ятий нафтовий танкер. Затримання відбувалося у межах зусиль Вашингтона щодо контролю за експортом венесуельської нафти.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників.
Захоплення танкера Olina
За словами чиновників і компанії Vanguard, що займається безпекою і відстеженням суден, цей танкер називається Olina. Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за транспортування російської нафти. Цей крок, ймовірно, посилить напруженість між Вашингтоном і Москвою.
Танкер Olina, який, згідно з публічною базою даних про судноплавство Equasis, помилково йшов під прапором Східного Тимору.
Трекер AIS (місцеперебування) судна востаннє був активний 52 дні тому в виключній економічній зоні Венесуели, на північний схід від Кюрасао, повідомила британська компанія Vanguard.
Зазначається, що Olina покинула Венесуелу минулого тижня, повністю завантажена нафтою, після того, як 3 січня США затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Проте судно повернулося повністю завантаженим до Венесуели після блокування Америкою експорту венесуельської нафти.
Сполучені Штати наклали санкції на танкер у січні 2025 року, коли він називався Minerva.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, танкер Olina у період дії нафтового ембарго G7+ перевозив російську нафту з російських портів у Балтійському та Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до Китаю, Індії та Туреччини.
Окрім США на танкер наклали санкції Британія, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.