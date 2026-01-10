Непотрібні та шкідливі: Рубіо пояснив вихід США з 66 міжнародних організацій
- Марко Рубіо заявив, що США припиняють участь і фінансування 66 міжнародних організацій, які адміністрація Трампа визнала неефективними та шкідливими.
- Він пояснив, що рішення про вихід спрямоване на захист національних інтересів США.
Держсекретар Марко Рубіо пояснив вихід США з 66 міжнародних організацій.
Він заявив, що США не фінансуватимуть установи та організації, які “не можуть продемонструвати результати”.
Про це Рубіо написав у соцмережі X.
Рубіо про вихід США з міжнародних організацій
Держсекретар США заявив, що вихід із 66 міжнародних організацій є вимушеним кроком, спрямованим на захист національних інтересів і фінансової відповідальності.
За його словами, Сполучені Штати відіграли ключову роль у створенні сучасної міжнародної системи, але з часом вона перетворилася на “громіздку та неефективну мережу установ”.
– Сотні міжнародних організацій мають дублюючі повноваження, слабке управління та мінімальні результати, – зазначив Рубіо.
Він наголосив, що навіть ті структури, які колись приносили користь, сьогодні стали бюрократичними апаратами або політизованими платформами, які суперечать інтересам США.
– Епоха пустих чеків міжнародним бюрократіям завершилася, – додав він.
Рубіо зазначив, що за результатами аналізу адміністрації Дональда Трампа ці 66 організацій були визнані “неефективними, непотрібними і шкідливими”.
Тому подальша участь США в таких структурах означала б зраду національного обов’язку.
Держсекретар запевнив, що США не ізолюються від світу, а лише відмовляються від застарілої моделі глобального управління, у якій американські платники податків змушені фінансувати неефективні міжнародні механізми.
Нагадаємо, 8 січня Дональд Трамп підписав меморандум про вихід США з 66 міжнародних організацій.
Документ передбачає припинення фінансування та участі країни у 31 структурі ООН та 35 поза її межами.