Держсекретар Марко Рубіо пояснив вихід США з 66 міжнародних організацій.

Він заявив, що США не фінансуватимуть установи та організації, які “не можуть продемонструвати результати”.

Про це Рубіо написав у соцмережі X.

Рубіо про вихід США з міжнародних організацій

Держсекретар США заявив, що вихід із 66 міжнародних організацій є вимушеним кроком, спрямованим на захист національних інтересів і фінансової відповідальності.

За його словами, Сполучені Штати відіграли ключову роль у створенні сучасної міжнародної системи, але з часом вона перетворилася на “громіздку та неефективну мережу установ”.

– Сотні міжнародних організацій мають дублюючі повноваження, слабке управління та мінімальні результати, – зазначив Рубіо.

Він наголосив, що навіть ті структури, які колись приносили користь, сьогодні стали бюрократичними апаратами або політизованими платформами, які суперечать інтересам США.

– Епоха пустих чеків міжнародним бюрократіям завершилася, – додав він.

Рубіо зазначив, що за результатами аналізу адміністрації Дональда Трампа ці 66 організацій були визнані “неефективними, непотрібними і шкідливими”.

Тому подальша участь США в таких структурах означала б зраду національного обов’язку.

Держсекретар запевнив, що США не ізолюються від світу, а лише відмовляються від застарілої моделі глобального управління, у якій американські платники податків змушені фінансувати неефективні міжнародні механізми.

Нагадаємо, 8 січня Дональд Трамп підписав меморандум про вихід США з 66 міжнародних організацій.

Документ передбачає припинення фінансування та участі країни у 31 структурі ООН та 35 поза її межами.