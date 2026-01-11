Агенти руху Атеш заявили про успішну диверсію в Московській області, унаслідок якої було знищено вишку зв’язку військового підрозділу ППО РФ.

Про це йдеться у заяві руху.

Знищення вишки зв’язку підрозділу ППО в Московській області

За твердженням руху, знищена вишка належала 5 дивізії протиповітряної оборони у складі зенітних ракетних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Зазначається, що вишка слугувала для:

захищеного радіорелейного зв’язку між командуванням і підпорядкованими підрозділами ППО;

розміщення обладнання радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів.

В Атеш стверджують, що знищення цього вузла ускладнює управління, координацію та збір розвідувальних даних, що знижує ефективність системи ППО РФ у центральному регіоні Росії.

Раніше рух Атеш заявляв про диверсію на стратегічному залізничному вузлі в Батайську Ростовської області поблизу Ростова-на-Дону.

За інформацією руху, агенти підпалили релейні шафи на станції Батайськ-Сортувальна, що призвело до порушення роботи ключового логістичного вузла постачання російської армії.

Через цей вузол здійснюється транспортування особового складу, бронетехніки, пального та боєприпасів для підрозділів армії РФ, які воюють на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках, а також в окупованому Криму.

