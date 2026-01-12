Велика Британія оголосила про намір розробити нову тактичну балістичну ракету Nightfall, яка має посилити далекобійні можливості України у протидії російській агресії.

Що відомо про ракету Nightfall та які її технічні характеристики читайте в нашому матеріалі.

Nightfall позиціонують як ефективний і економічно виправданий засіб завдання ударів на великі дистанції з мінімальними обмеженнями експортного контролю. Система проєктується мобільною. Отже можливий запуск із різних наземних платформ, швидкий залповий пуск кількох ракет і оперативне залишення позиції.

Це має дати змогу українським військовим завдавати ударів швидше, ніж противник зможе відреагувати. Окремо наголошується, що ракета розрахована на роботу в умовах потужних електромагнітних перешкод та інтенсивних загроз.

Ракета Nightfall: технічні характеристики

Згідно з оприлюдненою інформацією, ракета Nightfall, дальність якої 500 км, матиме осколково-фугасну бойову частину масою близько 200 кг.

Британський уряд планує укласти контракти на загальну суму 9 млн фунтів стерлінгів із трьома галузевими командами, які займуться проєктуванням, розробкою та постачанням перших трьох ракет для випробувальних пусків упродовж 12 місяців.

Технічні вимоги до Nightfall були передані потенційним учасникам ще 19 грудня 2025 року після підписання угод про конфіденційність. Кінцевий термін подання пропозицій – 9 лютого 2026 року, а укладення контрактів заплановане на березень.

Водночас деталей про саму ракету Nightfall поки небагато, адже наразі йдеться про пошук компаній, готових долучитися до проєкту.

Як пояснив авіаексперт Валерій Романенко, британська сторона проводить конкурс або відбір фірм, які змогли б у стислі терміни, орієнтовно до півроку, виготовити пробну партію з 30-50 ракет.

Романенко також зазначив, що розробка може бути як українською, так і спільною з британськими фахівцями, але, ймовірно, співпраця стосуватиметься окремих компонентів. Зокрема двигунів, систем навігації чи наведення.

Він звернув увагу, що створення балістичної ракети для Європи є нетиповим, адже зазвичай країни ЄС роблять ставку на крилаті ракети.

Водночас експерт вважає реалістичним випуск першої партії за півроку, оскільки за класом Nightfall можна порівняти з ATACMS, а частина необхідних технологій в Україні опрацьовувалася ще до війни в межах проєкту Сапсан. Ключовим викликом, за його словами, залишається доступність елементної бази.

Точна швидкість ракети Nightfall наразі невідома, але якщо порівняти її з ATACMS, то це близько 3 Махів.

Експерт припустив, що запуск ракети, здійснюватиметься з наземних пускових установок, імовірно контейнерного типу. Оскільки Україна не має літаків, здатних нести такі ракети, саме наземний пуск розглядається як основний і технічно найпростіший варіант.

Ракета Nightfall: ціна

Передбачається виробництво до 10 ракет на місяць, а вартість однієї одиниці не перевищуватиме 800 тисяч фунтів стерлінгів, що робить систему відносно доступною за мірками далекобійного озброєння.