Єврокомісія представила проєкти угод щодо позики для України в розмірі €90 млрд на 2026-2027 роки.

Про це повідомили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, європейські комісари з питань економіки Валдіс Домбровскіс та з питань розширення Марта Кос на пресконференції в Брюсселі.

€90 млрд для України: що відомо

За словами Фон дер Ляєн, відповідне рішення щодо фінансової підтримки Україні було ухвалено на грудневому засіданні Європейської ради.

– Сьогодні вранці в еомісії ми ухвалили юридичну пропозицію щодо цієї угоди. Ми надаємо Україні позику в розмірі €90 млрд на 26-й та 27-й роки. Це робиться в межах посиленої співпраці, тобто за участю 24 з 27 держав-членів (без Угорщини, Словаччини та Чехії, – Ред.), – повідомила вона.

За допомогою цієї підтримки хочуть забезпечити, щоб Україна могла зміцнити свою оборону на полі бою й посилити свої оборонні можливості, щоб задовольнити всі військові потреби, а також забезпечити функціонування держави та основних служб.

– Іншими словами, бюджетні потреби покриваються. І для нас дуже важливо надіслати дуже сильний сигнал, який підтверджує непохитну відданість Європи безпеці, обороні та майбутньому процвітанню України, – резюмувала президент Європейської комісії.

Вона додала, що третина суми спрямована на підтримку бюджету і ще дві третини – на військову підтримку.

В Єврокомісії сподіваються, що завдяки військовій допомозі Україна зможе протистояти Росії і водночас тісніше інтегруватися в оборонно-промислову базу Європи.

Структурувати запропоновані кошти планують подібно до того, як це відбувалось у пропозиції SAFE.

– Кошти будуть використані для закупівлі обладнання переважно з України, Європейського Союзу та країн ЄЕЗ AFTA. Але якщо це необхідне обладнання неможливе в цьому регіоні або у встановлений термін, то іноді може бути можливим придбати обладнання за межами Європейського Союзу та географічного регіону, який я щойно описала. Отже, спочатку європейські преференції і лише потім, якщо це неможливо, закупівля за кордоном, – підсумувала фон дер Ляйєн.

Також вона пояснила, що третина суми буде направлена для допомоги Україні у впровадженні реформ на шляху до членства в ЄС. За її словами, це має передбачати демократичні процеси та заходи боротьби з корупцією, без яких не буде навіть обговорення жодної фінансової підтримки.