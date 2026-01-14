Бюджетна та військова допомога: як Єврокомісія планує витратити €90 млрд для України
- Єврокомісія виділяє Україні €90 млрд на 2026–2027 роки.
- З них €30 млрд піде на бюджетну підтримку та реформи, а €60 млрд – на посилення оборонних можливостей та інтеграцію в європейську оборонно-промислову базу.
- Фінансування зумовлене проведенням реформ, боротьбою з корупцією та дотриманням принципів демократії, пріоритетно використовуються європейські товари та обладнання.
Єврокомісія представила проєкти угод щодо позики для України в розмірі €90 млрд на 2026-2027 роки.
Про це повідомили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, європейські комісари з питань економіки Валдіс Домбровскіс та з питань розширення Марта Кос на пресконференції в Брюсселі.
€90 млрд для України: що відомо
За словами Фон дер Ляєн, відповідне рішення щодо фінансової підтримки Україні було ухвалено на грудневому засіданні Європейської ради.
– Сьогодні вранці в еомісії ми ухвалили юридичну пропозицію щодо цієї угоди. Ми надаємо Україні позику в розмірі €90 млрд на 26-й та 27-й роки. Це робиться в межах посиленої співпраці, тобто за участю 24 з 27 держав-членів (без Угорщини, Словаччини та Чехії, – Ред.), – повідомила вона.
За допомогою цієї підтримки хочуть забезпечити, щоб Україна могла зміцнити свою оборону на полі бою й посилити свої оборонні можливості, щоб задовольнити всі військові потреби, а також забезпечити функціонування держави та основних служб.
– Іншими словами, бюджетні потреби покриваються. І для нас дуже важливо надіслати дуже сильний сигнал, який підтверджує непохитну відданість Європи безпеці, обороні та майбутньому процвітанню України, – резюмувала президент Європейської комісії.
Вона додала, що третина суми спрямована на підтримку бюджету і ще дві третини – на військову підтримку.
В Єврокомісії сподіваються, що завдяки військовій допомозі Україна зможе протистояти Росії і водночас тісніше інтегруватися в оборонно-промислову базу Європи.
Структурувати запропоновані кошти планують подібно до того, як це відбувалось у пропозиції SAFE.
– Кошти будуть використані для закупівлі обладнання переважно з України, Європейського Союзу та країн ЄЕЗ AFTA. Але якщо це необхідне обладнання неможливе в цьому регіоні або у встановлений термін, то іноді може бути можливим придбати обладнання за межами Європейського Союзу та географічного регіону, який я щойно описала. Отже, спочатку європейські преференції і лише потім, якщо це неможливо, закупівля за кордоном, – підсумувала фон дер Ляйєн.
Також вона пояснила, що третина суми буде направлена для допомоги Україні у впровадженні реформ на шляху до членства в ЄС. За її словами, це має передбачати демократичні процеси та заходи боротьби з корупцією, без яких не буде навіть обговорення жодної фінансової підтримки.