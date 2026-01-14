Уряд США подав до суду клопотання щодо ордерів на конфіскацію ще десятків танкерів, пов’язаних з Венесуелою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, обізнані з цим питанням.

Вашингтон посилює тиск на Венесуелу

Військові та берегова охорона США за останні тижні затримали в міжнародних водах п’ять танкерів, які перевозили венесуельську нафту.

Зараз дивляться

Блокування танкерів є частиною кампанії Дональда Трампа з усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого американські військові затримали 3 січня. Згодом Трамп заявив, що планує контролювати нафтові ресурси Венесуели, щоб відродити занепалу нафтову промисловість країни.

У грудні американський президент ввів блокаду експорту венесуельської нафти танкерами, що призвело до майже повної зупинки транспортування. Проте цього тижня постачання відновилися під наглядом США.

За даними джерел Reuters, уряд США подав до окружних судів кілька десятків цивільних позовів про вилучення та конфіскацію танкерів та вантажних суден, залучених у експорті нафти. У Міністерстві юстиції США інформацію поки не коментують.

Відомо, що затримані або ж підсанкційні танкери є частиною так званого тіньового флоту. Такі судна маскують своє походження, щоб перевозити нафту з Ірану, Росії або Венесуели.

Найбільше венесуельську нафту купує Китай.

Джерело : Reuters