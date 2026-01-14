Уряди низки європейських країн тиснуть на ЄС із метою призначення спеціального переговірника, який би представляв континент у питаннях України.

Такий крок викликаний побоюванням, що США можуть укласти угоду з Росією без урахування позицій Європи.

ЄС обирає спецпредставника для переговорів з РФ

Як повідомили троє дипломатів та чиновників, знайомих із перебігом переговорів на умовах анонімності для Politico, Франція та Італія заручилися підтримкою Європейської комісії та кількох інших держав для цієї посади.

Зараз дивляться

Європейські лідери вважають, що континент може захистити свої червоні лінії, такі як майбутнє членство України в НАТО, лише якщо матиме представника за столом переговорів.

Це стало б безпрецедентним кроком, адже Європа традиційно не брала прямої участі у двосторонніх перемовинах, які організовує адміністрація Дональда Трампа.

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні останніми тижнями закликали до відкриття дипломатичних каналів із Володимиром Путіним і його найближчим оточенням, навіть попри невдачі мирних переговорів у Білому домі.

За словами високопоставленого французького чиновника, “Макрон останніми днями виступав за те, що важливо відігравати хоча б певну роль у дискусії”, а Мелоні підтримала ідею залучення Європи, хоча розуміє обмежені можливості впливу.

Наразі залишаються серйозні розбіжності щодо деталей цієї позиції. Критики попереджають, що призначення переговірника не гарантує добросовісності Росії у переговорах і не скасовує її вимоги щодо передачі частин української території.

У Брюсселі тривають дискусії про роль ЄС у переговорах та шляхи донесення занепокоєнь до Вашингтона.

Колишній спеціальний представник США з переговорів щодо України Курт Волкер зазначив Politico, що “Європі потрібно мати власне спілкування, навіть якщо вона не в одній кімнаті з американцями та росіянами”.

Ідея створення посади спеціального посланника обговорювалася вперше ще на саміті ЄС у березні минулого року, проте рішення тоді не ухвалили.

Роль цього переговірника мала б бути вузько сфокусованою на представництві ЄС разом із Києвом, а не на переговори з Росією від імені ЄС.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас позиціонує себе як потенційного кандидата на цю роль, використовуючи свій авторитет і підтримку Києва для посилення санкцій проти Росії.

При цьому досі не визначено, кого саме переговірник представлятиме, лише ЄС чи ширшу коаліцію за участю інших країн, таких як Велика Британія.

Деякі дипломати пропонують кандидатури колишніх національних лідерів або чинних політиків, включаючи колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі та президента Фінляндії Александера Стубба, враховуючи їхній досвід і зв’язки з Вашингтоном та Москвою.

Чиновники підкреслюють, що поки посада спеціального посланника не існує, будь-які розмови про кандидатів є попередніми.

Джерело : Politico