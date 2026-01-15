Європейський Союз з 1 лютого знижує максимальну дозволену ціну на російську нафту до 44,1 долара за барель.

Відповідні зміни внесені до регламенту ЄС та опубліковані в Офіційному журналі Євросоюзу.

Зниження цінової стелі на нафту РФ

До 31 січня 2026 року цінова стеля на нафту РФ становить 47,6 долара за барель.

Раніше, з грудня 2022 року до вересня 2025 року, цей показник був встановлений на рівні 60 доларів за барель.

Механізм цінової стелі передбачає, що компанії з країн ЄС та інших держав Заходу можуть надавати страхування, фінансування та морські послуги для транспортування російської нафти лише у разі продажу її за ціною не вище встановленого ліміту.

Мета обмеження — зменшити нафтові доходи Росії та ускладнити фінансування війни проти України.

На тлі дії санкцій Росія стикається з проблемами збуту нафти.

За даними Bloomberg, танкери з російською сирою нафтою накопичуються в морі через складнощі з розвантаженням у пунктах призначення, зокрема біля берегів Оману, в Аравійському морі та поблизу Китаю.

Крім того, індійські покупці дедалі частіше уникають нафти російських компаній, що перебувають під санкціями, а частина поставок перенаправляється до Китаю.

Це призвело до падіння вартості російського нафтового експорту до мінімальних показників з початку повномасштабної війни.