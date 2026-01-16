Кремль та його очільник Володимир Путін вибудовують зовнішню політику, засновану на брехні. Міжнародні партнери мають відповісти на це такими гарантіями безпеки для України, які унеможливлять повторення російського вторгнення.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Великої Британії Девід Ламмі під час виступу на форумі Британія-Україна: Сторічне партнерство у Києві в п’ятницю, 16 січня.

Війна Путіна спирається на традиції

Він наголосив, що нинішня війна Росії проти України не є випадковістю або відхиленням від історичної норми для Кремля.

– Володимир Путін та його війна, звичайно, не є історичним відхиленням. Він спирається на царські традиції – імперіалізм та авторитаризм Петра I чи Ніколая I – та радянські традиції. Зрештою, він агент КДБ, який діє шляхом обману, – сказав Ламмі.

Він нагадав про американського дипломата Джорджа Кеннана та його “довгу телеграму” 1946 року. У ній йшлося про глибоку спадкоємність кремлівського мислення. Кеннан попереджав, що Москва реагує лише на силу.

– Це було основою політики стримування, в рамках якої Велика Британія протягом багатьох років надавала десятки тисяч військовослужбовців. Саме ця сила, а не паперові обіцянки, стримувала Москву під час Холодної війни, – заявив заступник прем’єра.

За його словами, сучасна поведінка Кремля свідчить про збереження тієї ж самої логіки дій, яка проявлялася протягом десятиліть.

– Гельсінський Заключний акт 1975 року – зраджено. Будапештський меморандум 1994 року – зраджено. Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року – зраджено. І, звичайно, Мінські угоди 2014 та 2015 років – зраджено. Це зовнішня політика брехні, і ми повинні відповісти гарантіями безпеки для України, бо саме це потрібно для забезпечення міцного миру та формування нашої колективної безпеки, щоб Путін ніколи більше не вторгався, – сказав Ламмі.

Партнерство України та Британії

Віцепрем’єр наголосив, що, на відміну від підходів Кремля, Велика Британія та Україна усвідомлюють: побудова сильної держави майбутнього не має нічого спільного з імперіалізмом і ґрунтується на інших принципах.

За його словами, йдеться про бізнес, торгівлю, співпрацю з іншими країнами, свободу та демократію.

Ламмі зазначив, що для Британії є честю мати сторічне партнерство з Україною, яке, зокрема, означає зобов’язання Лондона підтримувати тиск доти, доки Україна не здобуде перемогу. А Росія не припинить порушувати суверенітет і територіальну цілісність української держави.

– Ми живемо в часи глобальної нестабільності. Але реальність така: боротьба України не зменшується існуванням інших викликів у всьому світі. Підтримка України з боку Великої Британії не змінюється з обставинами. Це ґрунтується на принципі – і на переконанні, що те, що ви захищаєте, має значення для європейської безпеки та для всього світу, – запевнив він.

