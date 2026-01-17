Генеральний штаб Польщі може порушити питання відновлення обов’язкової військової служби, якщо демографічна ситуація не дозволятиме підтримувати чисельність Збройних сил на необхідному рівні.

Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив речник Генерального штабу, полковник Марек Петшак.

Відновлення військового обов’язку в Польщі: що відомо

Він наголосив, що наразі жодних рішень щодо повернення призову не прийнято, а у разі виникнення такої потреби питання буде заздалегідь і широко обговорюватися.

– Якщо прийдемо до висновку, що демографія не дає нам змоги підтримувати особовий склад Збройних сил на такому рівні, як ми хочемо, то тоді ми будемо змушені оголосити таку потребу, але точно не військової служби в такому обсязі, як ми її пам’ятаємо з давноминулих часів. Говоримо тут про вибіркову військову службу, – сказав полковник.

Вибірковий військовий призов зазвичай передбачає залучення військовослужбовців запасу, які мають навички та здібності, корисні для армії.

Йдеться не про масовий призов, а про оцінку придатності конкретних резервістів.

Такий формат найчастіше застосовують у кризових ситуаціях, зокрема під час стихійних лих або для протидії терористичним загрозам.

Перевага надається тим, хто вже проходив військову підготовку або має спеціалізовані навички.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що американська сторона запевнила Варшаву у відсутності намірів скорочувати військову присутність США на території Польщі.

