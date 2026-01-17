В Італії затримали судно з металом із РФ: екіпаж підозрюють у порушенні санкцій
Про це повідомляє італійське агентство ANSA.
В Італії заарештували судно з металом із РФ
Захоплення судна стало результатом розслідування, координованого Генеральною прокуратурою Бріндізі та проведеного Фінансовою гвардією Італії спільно з Митним агентством.
Під час перевірок правоохоронці виявили серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни в бортовій документації, які стосувалися місць стоянки судна та вантажних операцій.
Аналіз документації та даних із системи ECDI — обов’язкової електронної навігаційної системи для великих суден — підтвердив, що судно перебувало в російському порту Новоросійськ з 13 по 16 листопада 2025 року.
У цей період корабель здійснював вантажні операції з чорними металами, які підпадають під обмежувальні заходи Європейського Союзу проти Російської Федерації.
Крім того, слідство встановило, що поблизу Новоросійська судно деактивувало систему AIS — GPS-приймач і транспондер, які передають дані про місцезнаходження, курс і швидкість судна в реальному часі.
За версією правоохоронців, це було зроблено з метою уникнення геолокації та перешкоджання контролю з боку компетентних органів.
Вилучення судна було підтверджене судом Бріндізі.