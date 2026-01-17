В Італії затримали судно, яке перевозило понад 33 тисячі тонн чорних металів із російського порту Новоросійськ, а членів екіпажу підозрюють у порушенні санкцій ЄС.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

В Італії заарештували судно з металом із РФ

Захоплення судна стало результатом розслідування, координованого Генеральною прокуратурою Бріндізі та проведеного Фінансовою гвардією Італії спільно з Митним агентством.

Під час перевірок правоохоронці виявили серйозні невідповідності, фальсифікації та зміни в бортовій документації, які стосувалися місць стоянки судна та вантажних операцій.

Аналіз документації та даних із системи ECDI — обов’язкової електронної навігаційної системи для великих суден — підтвердив, що судно перебувало в російському порту Новоросійськ з 13 по 16 листопада 2025 року.

У цей період корабель здійснював вантажні операції з чорними металами, які підпадають під обмежувальні заходи Європейського Союзу проти Російської Федерації.

Крім того, слідство встановило, що поблизу Новоросійська судно деактивувало систему AIS — GPS-приймач і транспондер, які передають дані про місцезнаходження, курс і швидкість судна в реальному часі.

За версією правоохоронців, це було зроблено з метою уникнення геолокації та перешкоджання контролю з боку компетентних органів.

Вилучення судна було підтверджене судом Бріндізі.

