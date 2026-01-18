Німецькі військові покинули Гренландію без пояснень. Вони прибули на острів 16 січня у рамках місії НАТО на запрошення Данії.

Чому німецькі військові покинули Гренландію

Як повідомляє Bild, група з 15 німецьких військовослужбовців на чолі з контрадміралом Стефаном Паулі несподівано та без пояснень залишила Гренландію. Вони вилетіли зі столиці та найбільшого острова Нуук.

За інформацією видання, ще вчора, 17 січня, повідомлялося, що солдати Бундесверу залишаться у Гренландії довше, ніж планувалося. Тепер німецькі збройні сили таємно покинули територію без будь-яких повідомлень чи інших пояснень.

Як зазначили журналісти, речник місії на місці не відповів на запити. З Берліна також не лунало жодних пояснень.

У виданні стверджують, що наказ про відступ надійшов з Берліна лише сьогодні вранці. Жодних пояснень німецьким військам на місці не надали, а всі заплановані зустрічі довелося терміново скасувати.

Водночас адмірал Паулі лише вчора заявляв, що вони обмінялися думками з військовими Данії та інших країн щодо можливостей подальшої співпраці на острові.

15 січня міністр оборони Нідерландів Рубенс Брекельманс повідомив, що європейські країни направляють військових офіцерів у Гренландію для розвідки та підготовки до подальших військових навчань НАТО.

Такі дії відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що Гренландія, яка є частиною Данії, має перейти до Сполучених Штатів Америки, інакше острів “заберуть Росія чи Китай”.

