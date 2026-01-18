Німецькі військові несподівано покинули Гренландію без пояснень
- Група з 15 німецьких військовослужбовців на чолі з контрадміралом несподівано та без пояснень покинула Гренландію.
- Раптовий відступ відбувся на тлі підготовки НАТО до навчань на острові та нещодавніх заяв Дональда Трампа щодо територіальної приналежності Гренландії.
Німецькі військові покинули Гренландію без пояснень. Вони прибули на острів 16 січня у рамках місії НАТО на запрошення Данії.
Чому німецькі військові покинули Гренландію
Як повідомляє Bild, група з 15 німецьких військовослужбовців на чолі з контрадміралом Стефаном Паулі несподівано та без пояснень залишила Гренландію. Вони вилетіли зі столиці та найбільшого острова Нуук.
За інформацією видання, ще вчора, 17 січня, повідомлялося, що солдати Бундесверу залишаться у Гренландії довше, ніж планувалося. Тепер німецькі збройні сили таємно покинули територію без будь-яких повідомлень чи інших пояснень.
Як зазначили журналісти, речник місії на місці не відповів на запити. З Берліна також не лунало жодних пояснень.
У виданні стверджують, що наказ про відступ надійшов з Берліна лише сьогодні вранці. Жодних пояснень німецьким військам на місці не надали, а всі заплановані зустрічі довелося терміново скасувати.
Водночас адмірал Паулі лише вчора заявляв, що вони обмінялися думками з військовими Данії та інших країн щодо можливостей подальшої співпраці на острові.
15 січня міністр оборони Нідерландів Рубенс Брекельманс повідомив, що європейські країни направляють військових офіцерів у Гренландію для розвідки та підготовки до подальших військових навчань НАТО.
Такі дії відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що Гренландія, яка є частиною Данії, має перейти до Сполучених Штатів Америки, інакше острів “заберуть Росія чи Китай”.