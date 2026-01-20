Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив, що Франція підтримує позицію Європарламенту щодо призупинення торгової угоди між ЄС і США через погрози президента Дональда Трампа.

Про це Барро повідомив у мережі Х.

Франція підтримує призупинення торгової угоди з США

Глава МЗС наголосив, що Франція не збирається піддаватися на тарифний шантаж Дональда Трампа.

– Франція підтримує призупинення торгової угоди зі США, як хоче Європарламент. Якщо тиск підтвердиться, Європа зробить з цього усі належні висновки. Єврокомісія готується до цього і має дуже потужні інструменти, – сказав Барро.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив підвищеними тарифами країнам Європи, які підтримали Данію і Гренландію у відповідь на його претензії на острів.

За його словами, з 1 лютого на всі товари, що поставляються до США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії, буде накладено мито в розмірі 10%. З 1 червня воно зросте до 25%.

У відповідь Євросоюз пообіцяв дати “рішучу відповідь” на нові мита, які Трамп може ввести проти держав-членів ЄС.

Американський президент також пригрозив Франції високими митами на шампанське, якщо країна відмовиться приєднатися до створюваної ним Ради миру.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав ЄС активувати інструмент проти примусу (АСІ), якщо нові тарифи Трампа будуть введені.

