Літак американського президента Дональда Трампа, що прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі, змушений був повернутися до США майже після зльоту.

Про це пише видання Politico.

Подорож Трампа в Давос

За словами представника Білого дому, літак Air Force One повернувся до США через незначну електричну несправність.

Так, літак Air Force One перенаправили назад до бази Ендрюс у штаті Мериленд після того, як екіпаж виявив проблему, повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Після приземлення в Ендрюс президент Трамп та його команда пересіли на новий літак і продовжили політ до Швейцарії.

У середу Трамп має виступити з промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Це відбувається на тлі напружених відносин з європейськими союзниками через його кампанію тиску з метою анексії Гренландії.

Раніше президент Трамп виступив із критикою європейських лідерів, які опираються його спробам отримати у володіння Гренландію. Американський лідер заявив, що Європа повинна зосередитися на війні Росії та України.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що анексія Штатами Гренландії добре позначиться на добробуті жителів арктичного острова. І це відрізнятиметься від анексії Криму Росією.

Джерело : Politico, CNN

