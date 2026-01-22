Спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф заявив про запланований візит до України.

Про це він повідомив у коментарі журналістам.

Візит Віткоффа до України: що відомо

Стівен Віткофф повідомив, що планує відвідати Україну в межах своєї дипломатичної діяльності.

Зараз дивляться

Він не уточнив точну дату поїздки, а також формат запланованих зустрічей, однак зазначив, що візит пов’язаний із поточними міжнародними консультаціями.

За словами Віткоффа, контакти з українською стороною є частиною ширших зусиль, спрямованих на обговорення безпекової ситуації та дипломатичних ініціатив.

Додаткові деталі щодо програми візиту наразі не розголошуються.

Раніше спецпосланець президента США Стівен Віткофф заявив про значний прогрес у мирному процесі та повідомив, що ввечері 22 січня вирушає до Москви.

За словами Віткоффа, Сполучені Штати оптимістично оцінюють поточний етап мирних консультацій.

Він наголосив, що вважає поїздку до Москви важливою, оскільки переговорний процес, за його оцінкою, наближається до фінальної стадії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.