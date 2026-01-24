Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були “продуктивними” і принесли прогрес, заявили американські посадовці.

Радники президента Дональда Трампа після переговорів у суботу були налаштовані оптимістично й вважали, що їм вдалося вийти на шлях, який дозволить звузити розбіжності щодо ключового каменя спотикання – територіального контролю на сході України.

Про це пише Axios.

Тристоронні переговори та атака РФ на Україну

– У п’ятницю та суботу Сполучені Штати координували тристоронню зустріч за участю України та Росії, яку люб’язно прийняли Об’єднані Арабські Емірати. Переговори були дуже конструктивними, і було досягнуто домовленості продовжити переговори наступного тижня в Абу-Дабі. Президент Трамп і вся його команда налаштовані на досягнення миру в цій війні, – написав у Х Стів Віткофф.

Переговори відбулися на тлі того, що Росія вночі на 24 січня здійснила чергову масовану ракетну та дронову атаку по Києву та інших містах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові застосували 370 ударних дронів і 21 ракету різних типів.

– Ми маємо забезпечити повну реалізацію всього, про що було домовлено з президентом Трампом у Давосі щодо протиповітряної оборони, – наголосив він.

Білому дому знадобилося кілька місяців, щоб переконати росіян і українців погодитися на тристоронні переговори за посередництва США, повідомили два американські посадовці під час брифінгу для журналістів у суботу, 24 січня.

Вони додали, що зустріч президента Трампа із Зеленським у Давосі в четвер удень і чотиригодинна зустріч його спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з президентом Путіним у Москві в четвер увечері заклали основу для переговорів в Абу-Дабі.

– І Путін, і Зеленський погодилися направити своїх переговорників. Це свідчить про те, що вони вірять у наявність прогресу, – сказав один з американських посадовців.

– В останню годину зустрічі Кушнера і Віткоффа з Путіним російський президент заявив, що хоче бачити дипломатичне врегулювання цієї війни. Він направив до Абу-Дабі досить представницьку делегацію, – сказав другий посадовець США.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Переговори розпочалися в п’ятницю, 23 січня, і продовжилися в суботу. Американські посередники проводили спільні зустрічі з російськими та українськими переговорниками.

Також відбулися прямі зустрічі між росіянами й українцями без присутності американців у залі, повідомили українські посадовці.

До делегації США увійшли радники Трампа Віткофф, Кушнер і Джош Груенбаум, міністр армії США Ден Дрісколл, а також командувач Європейського командування Збройних сил США Алексус Гринкевич.

Українську команду представляли керівник Офісу президента Зеленського Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов, а також перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Російську команду очолював керівник російської військової розвідки адмірал Ігор Костюков.

Американські посадовці заявили, що протягом двох днів переговорів у Давосі були обговорені всі питання – територіальні вимоги Росії на Донбасі, суперечка щодо Запорізької атомної електростанції, а також те, які кроки з деескалації будуть потрібні від обох сторін, щоб чітко засвідчити завершення війни і те, що вона не відновиться.

Після пленарного засідання Кушнер, Віткофф та інші члени американської команди переміщалися між різними кімнатами, де проходили зустрічі робочих груп Росії та України.

– Обговорювалося все. Жодну зі сторін не відштовхнули ці дискусії. Ми не залишили жодного питання поза обговоренням і нам не довелося нікого підштовхувати. Ми бачили в залі багато поваги, бо сторони справді шукали рішення, – сказав один з американських посадовців.

Зеленський у заяві після отримання звіту від своєї переговорної команди назвав переговори “конструктивними” і додав, що основною темою обговорень були “можливі параметри завершення війни”.

Він зазначив, що цінує готовність США здійснювати “моніторинг і нагляд за процесом завершення війни та забезпеченням справжньої безпеки”.

Один з українських посадовців сказав, що, попри “хороший прогрес”, досі незрозуміло, чи справді Путін хоче завершити війну і чи надасть своїм переговорникам повноваження укласти угоду.

– Зараз надто рано робити висновки, – зазначив він.

Коли відбудеться наступна зустріч

Американські посадовці заявили, що зустріч в Абу-Дабі стала критично важливим кроком для переходу до наступного етапу переговорів.

– Ми дуже близькі до зустрічі між Путіним і Зеленським, – сказав один з американських посадовців.

Він припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі принесе подальший прогрес, це може призвести до проведення переговорів у Москві або в Києві – чогось, що не відбувалося вже багато років.

– Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми не думаємо, що ми далеко від цього. Якщо ми й надалі рухатимемося нинішнім шляхом, ми до цього дійдемо, – сказав посадовець США.

Українські посадовці повідомляють, що ще один раунд переговорів очікується в Абу-Дабі наступного тижня.

Американський посадовець заявив, що наступний раунд, як очікується, відбудеться 1 лютого.

Фото: Стів Віткофф

