Використання росіянами ракет виробництва 2026 року свідчать про відсутність у ворога значних запасів цих видів озброєння.

Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Росія використовує ракети 2026 року виробництва

Він зазначив, що цього тижня (в тому числі у ніч на 24 січня) ворог застосовував такі засоби ураження:

Циркони – великі протикорабельні крилаті ракети;

Х-101 – стандартні крилаті ракети, але виготовлені у 2026 році;

Х-32 – нові крилаті ракети на базі Х-22, які вперше були застосовані по Києву;

РМ-48У – балістичні ракети з С-400, створені на базі навчальних ракет-мішеней.

– Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково – не від хорошого життя. Це добре, – написав Власюк.

Росія змушена використовувати ракети одразу після виробництва, аби підтримувати бажану інтенсивність ракетних ударів по Україні.

– Це свідчить про те, що в них запасів немає ракет саме цього типу, або вони мінімальні. Їм доводиться для того, щоб підтримувати ту інтенсивність ударів, яку вони бажають – доводиться їх застосовувати. Виробили й з конвеєра забрали, відразу пішло у справу, – сказав Власюк.

Він зауважив, що аналогічна ситуація зараз і з дронами-камікадзе типу Шахед. Безпілотники, які виготовляються або збираються, практично не зберігаються на складах, а відразу запускаються для атак.

Крім того, росіяни почали використовувати перероблені навчальні ракети – РМ-48У – балістичні ракети з С-400, створені на базі ракет-мішеней.

– Дуже погано, що конкретно Х-101, яка вироблена цього року, в ній є білоруські, російські компоненти кінця 2025 року випуску, в ній є американські компоненти 2024–2025 року випуску, а це погано – індикатор недостатньої успішності всіх тих санкційних заборон, які діють, – зазначив він.

За словами Власюка, якщо Росія має можливість отримувати компоненти цих років із Заходу, “значить недопрацьовують деякі уряди”.

