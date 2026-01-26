Росія активізує набір особового складу до так званих сил безпілотних систем, однак частина новобранців у перспективі може бути залучена й до звичайних сухопутних підрозділів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що нещодавно Міноборони РФ запустило загальнофедеральну кампанію з вербування контрактників до підрозділів безпілотних систем.

Потенційним кандидатам пропонують контракти строком на один рік, які формально обмежують службу виключно роботою в структурах, пов’язаних із дронами.

Орієнтація на студентів та ІТ-фахівців

За даними ISW, російське оборонне відомство робить ставку на молодь із аналітичним мисленням, базовими ІТ-навичками, доброю координацією рухів та стійкістю вестибулярного апарату.

Особливу увагу приділяють студентам і спеціалістам технологічних галузей.

У РФ при цьому запевняють, що такі контрактники не підлягають переведенню до піхоти та можуть звільнитися після завершення однорічної служби, якщо не планують її продовжувати.

Побоювання щодо примусового використання на фронті

Водночас російське опозиційне медіа Astra повідомляє, що з середини січня 2026 року Міноборони РФ активізувало вербувальні заходи у вищих навчальних закладах.

За словами студентів, їм пропонували підписувати типові контракти МО РФ, а не окремі угоди для служби в безпілотних силах.

Такі контракти, за інформацією видання, можуть надавати командуванню можливість переводити військовослужбовців до піхотних частин, направляти їх на передову та утримувати на службі після завершення формального строку контракту.

Спроба компенсувати втрати

В ISW наголошують, що Кремль шукає різні способи наростити мобілізаційний потенціал на тлі значних втрат російської армії у війні.

Зокрема, риторика про «захист критичної інфраструктури» використовується як прикриття для ширших програм підготовки резерву.

Крім того, вербувальні кампанії зосереджуються переважно в центральних регіонах РФ, щоб уникнути примусового призову в політично чутливих містах, зокрема в Москві.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Росії офіційно оголосили про створення нового роду військ – сил безпілотних систем.

Тоді повідомлялося, що вже сформовано окремі полки й підрозділи, а також визначено командування.

