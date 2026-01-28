Китай надає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, яке потрібно для створення гіперзвукових ракет з ядерними боєголовками, зокрема, ракети Орєшнік.

Китай допомагає РФ у створенні Орєшніка

Як повідомляє The Telegraph, загальна вартість переданих технологій і обладнання становить щонайменше $10,3 млрд.

За інформацією видання, ключову роль у збільшенні виробництва відіграють китайські верстати з числовим програмним управлінням.

Зокрема, українська розвідка виявила один з таких верстатів на Воткінському заводі, який є головним підприємством у РФ з виробництва ракет. Там Росія виготовляє ракети Орєшнік, Іскандер-М і Тополь-М.

Водночас у матеріалі зазначається, що Китай передав Росії мікрочипи та плати пам’яті на $4,9 млрд, крім верстатів. Цю техніку використовують для виготовлення високоточної зброї та винищувачів.

За даними видання, Китай передав Росії кулькові підшипники, які критично необхідні для авіації, на суму в $130 млн.

Також згадується, що Москва отримала від Пекіну п’єзоелектричні кристали для радарів і РЕБ на $97 млн, а також телескопічні приціли та вимірювальні прилади для тестування озброєння.

У матеріалі зазначено, що ці компоненти входять до переліку товарів, заборонених до експорту західними країнами на територію Росії.

Крім цього, у виданні пригадали, що Китай не приєднувався до санкцій проти Росії. Це дає можливість Москві обходити обмеження через прямі та непрямі постачання, зокрема, через треті країни.

