Китайська влада спростувала інформацію британського видання The Telegraph про нібито постачання Росії обладнання для виробництва балістичних ракет Орєшнік.

Китай прокоментував звинувачення в постачанні обладнання для Орєшніка

Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь.

За його словами, позиція Пекіна щодо війни в Україні залишається незмінною та послідовною.

– Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми ніколи не розпалюємо вогонь, не користуємося ситуацією та, звичайно, не погоджуємося на звинувачення або ухилення від відповідальності, – наголосив представник МЗС Китаю.

Він також заявив, що звинувачення у фактичній підтримці російської агресії є спробою перекласти відповідальність за війну на Пекін.

У зв’язку з цим китайська сторона висловила офіційний протест.

– Ми категорично не приймаємо перекладання відповідальності на Китай, – додав дипломат.

Коментуючи російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та можливу допомогу Україні, Цзякунь підкреслив, що Китай виступає за деескалацію конфлікту.

За його словами, Пекін закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів: не розширювати конфлікт, не загострювати бойові дії та не підживлювати подальше протистояння, щоб створити умови для політичного врегулювання.

Як повідомлялося, 28 січня The Telegraph опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що Китай постачає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання для виробництва гіперзвукових ракет, зокрема Орєшніка.

Видання оцінило вартість такого обладнання у 10,3 млрд доларів.

Раніше в Україні та західних ЗМІ неодноразово заявляли, що Китай є одним із ключових постачальників продукції подвійного призначення для російської воєнної промисловості.

Також з’являлися повідомлення про можливе приховане постачання до РФ бойових двигунів під виглядом цивільного обладнання для обходу санкцій.

