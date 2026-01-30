Україна закликала призупинити участь Росії у керівній раді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та виступила з ініціативою змінити статут організації, аби обмежити права РФ.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Україна закликала призупинити членство РФ у МАГАТЕ

За його словами, 30 січня у Відні на запит української сторони відбулося позачергове засідання керівної ради МАГАТЕ, присвячене загрозам ядерній та енергетичній безпеці України.

Зараз дивляться

– Росія системно і цілеспрямовано атакувала електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських атомних електростанцій. Це підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ, – наголосив міністр.

Як зазначив Шмигаль, особливу увагу під час засідання було приділено ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

З початку повномасштабного вторгнення вона 12 разів повністю залишалася без зовнішнього електропостачання.

– Ми закликали держави-члени запровадити всеохопні санкції проти Росатома та обмежити співпрацю з цією компанією в усіх можливих сферах. Порушили питання призупинення членства Росії в раді керуючих МАГАТЕ, а також обговорили намір ініціювати внесення змін до статуту МАГАТЕ з метою обмеження прав держави-агресора, – сказав голова Міненерго.

Міністр також повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі разом із партнерами України рішуче засудили дії Росії та підтвердили готовність і надалі підтримувати українську енергетичну та ядерну безпеку.

Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

Протягом цього періоду держава-агресор неодноразово намагалася легалізувати свій контроль над об’єктом, грубо порушуючи норми міжнародного права.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.