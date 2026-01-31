Організація Об’єднаних Націй може залишитися без готівки вже до липня 2026 року через затримку обов’язкових внесків з боку США, які є найбільшим донором організації.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, йдеться у листі до держав-членів, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Фінансова криза в ООН: що відомо

Гутерріш попередив, що за збереження нинішніх тенденцій регулярний бюджет ООН може бути вичерпаний упродовж найближчих шести місяців.

Він охарактеризував ситуацію як таку, що несе ризик “неминучого фінансового колапсу”.

У листі від 28 січня генсек зазначив, що чинні бюджетні правила ООН, які зобов’язують повертати невитрачені кошти державам-членам наприкінці фінансового циклу, суттєво ускладнюють підтримання ліквідності організації.

— Чим більше ми заощаджуємо, тим більше нас карають, — написав Гутерріш.

Фінансові проблеми ООН загострилися після початку другого президентського терміну Дональд Трамп, коли США почали утримуватися від сплати обов’язкових внесків і перейшли до вибіркового фінансування міжнародних програм.

За словами високопоставленого чиновника ООН, США нині заборгували організації близько $1,4 млрд за попередні роки, а також $767 млн за бюджет поточного року.

У 2025 році Вашингтон не сплатив жодного долара з обов’язкових $826 млн внесків.

Водночас США пообіцяли виділити $2 млрд гуманітарному підрозділу ООН, відмовившись при цьому виконувати свої базові фінансові зобов’язання.

За словами аналітика Міжнародної кризової групи Даніеля Форті, навіть часткова сплата боргів США лише тимчасово знизить фінансовий тиск на організацію.

— ООН перебуває у постійній фінансовій кризі. Навіть якщо США почнуть платити, це не вирішить проблему системно без багаторічного відновлення фінансування, — зазначив експерт.

За даними видання Антоніу Гутерріш намагається стабілізувати фінансовий стан ООН із 2024 року.

Організація вже скоротила бюджет на 7%, провела низку реформ і навіть відмовилася від паперових рушників у штаб-квартирі в Нью-Йорку, заощадивши близько $100 тис. на рік.

Втім, у самій ООН визнають, що структурний дефіцит фінансування є надто великим, аби його можна було компенсувати лише внутрішніми скороченнями.

