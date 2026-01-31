Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти глави Міністерства внутрішніх справ Ірану та ще низки осіб, яких у Вашингтоні вважають причетними до фінансових схем на користь іранського режиму.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Санкції США проти Ірану: що відомо

До санкційного списку потрапив глава Міністерства внутрішніх справ Іран, а також інвестор Бабак Мортеза Зан’яні, якого у США вважають відповідальним за відмивання грошей в інтересах іранського режиму.

Крім того, під санкції потрапили дві біржі цифрових активів.

За оцінкою американської сторони, саме через них проходили значні обсяги коштів, пов’язаних з особами, наближеними до Корпус вартових ісламської революції.

У Вашингтоні наголошують, що ці обмеження спрямовані на підрив фінансових каналів, які використовуються для підтримки репресивного апарату Ірану та фінансування дій, що загрожують регіональній безпеці.

Раніше Associated Press повідомляло, що дії іранських силових структур під час придушення загальнонаціональних протестів призвели до загибелі щонайменше 538 людей, ще понад 10 тис. осіб були затримані.

За даними Human Rights Activists News Agency, серед загиблих більшість становили учасники протестів.

Влада Ірану офіційної статистики щодо кількості жертв не оприлюднює, а через обмеження доступу до інтернету перевірка реальних масштабів репресій залишається складною.

