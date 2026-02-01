У неділю 1 лютого в провінції Анталія на півдні Туреччини пасажирський автобус, який їхав вночі з Текірдага, злетів із дороги, в результаті чого загинули вісім людей.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

ДТП з автобусом в Анталії

Повідомляється, що автобус лежить на боці на насипі з’їзду з шосе в Досемеалті, районі на північний захід від центру Анталії.

Губернатор провінції Хулусі Сахін повідомив, що 26 людей дістали поранення, деякі з них — важкі. Інформаційне агентство DHA повідомило, що деякі пасажири під час аварії просто вилетіли з автобуса.

Зазначається, що в Анталії останніми днями йшли сильні дощі, дороги були мокрі та була погана видимість через туман.

– Otobüs yan yatmış, takla dahi atmamış 9 ölü!

– Emniyet kemerini takmayanlar camdan fırlamış, otobüsün altında kalarak ezilmiştir.

– O otobüs üst yoldan alt yola inen bir kavşakta, hızı fazla!

– Maalesef otobüs şoförleri ya uyuyorlar ya da kurallara hiç uymuyorlar!#antalya pic.twitter.com/37cTvmzw7F — E. AYDEMİR (@ertanaydemir58) February 1, 2026

28 січня у Київській області на трасі у напрямку Фастова сталася ДТП, внаслідок чого загинуло двоє людей і постраждали ще семеро осіб.

27 січня у Румунії мікроавтобус, у салоні якого перебували фанати грецького ПАОК, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок ДТП загинули семеро людей, ще троє осіб перебувають у критичному стані.

Джерело : AP News

