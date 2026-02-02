Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна визнала терористичною організацією так званий Корпус вартових ісламської революції.

КВІР – терористична організація в Україні

– Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротись. Тому так званий Корпус вартових ісламської революції був визначений терористичною організацією, – заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 2 лютого.

Глава держави наголосив, що Україна пам’ятатиме кожен Шахед, якими Росія б’є по населених пунктах та мирних жителях.

– Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч Шахед, які бʼють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші у Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців, – зауважив президент.

Він додав, що Євросоюз уже фактично погодив рішення про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані – так званого Корпусу вартових ісламської революції.

– Зараз тривають європейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, для нас це питання закрите. Усі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 29 січня верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що Євросоюз визнав іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

США запровадили санкції проти глави Міністерства внутрішніх справ Ірану та ще низки осіб, яких у Вашингтоні вважають причетними до фінансових схем на користь іранського режиму.

