Вчора 3 лютого прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Обговорили нічну масовану атаку Росії по Україні.

Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

Стармер у розмові з Трампом про удари РФ

Так, Кір Стармер та Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні, зокрема нічну атаку 3 лютого.

Стармер зауважив, що жорстокі атаки росіян по критичній інфраструктурі України, зокрема по енергетичних об’єктах, є особливо підлими, оскільки температура впродовж кількох днів опустилася нижче -20 °C.

Нагадаємо, що енергетичне перемир’я почалося в ніч на п’ятницю, 30 січня.

В ніч на 3 лютого РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Всього ворог запустив 521 ціль, з них українська ППО збила 450 цілей. Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві заявив, що Путін вчергове знехтував зусиллями американської сторони, атакувавши енергетичну та критичну інфраструктуру України.

Так, внаслідок нічних масованих обстрілів пошкоджені критично важливі об’єкти харківської ТЕЦ-5 та дві електропідстанції, зокрема, Харківська та Залютине. Внаслідок цього без тепла лишилося 929 об’єктів, з яких 853 – це житлові будинки.

