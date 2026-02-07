Українська розвідка зафіксувала спроби росіян домовитися зі США про співробітництво у двосторонньому форматі. В рамках таких пропозицій вони презентували так званий пакет Дмитрієва – пакет обсягом $12 трлн для домовленості в обхід України.

Про це під час закритого спілкування з медіа повідомив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про “пакет Дмитрієва” від РФ для США

За словами президента, існує пакет різних двосторонніх документів між Україною та США, а також чотиристоронній документ – 20-пунктний план.

– Перше, про що я сказав, що документи фактично готові, – я мав на увазі гарантії безпеки для України. Поки що ми всі ще працюємо над документами з пакету процвітання (Prosperity Package). Скоріше за все це буде тристоронній пакет Європи, США та України. Один документ, де буде і Європа, і США, і Україна. Всі втрьох будемо підписувати це, – наголосив український очільник.

Однак він попередив, що існує ймовірність підписання документів між США та РФ. Він наголосив, що Київ не знає всіх їхніх двосторонніх економічних чи бізнесових домовленостей, однак має певну інформацію.

– Наприклад, мені розвідка показувала так званий “пакет Дмитрієва”, який він пропонував у США, – там обсяг близько $12 трлн. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією, – розповів президент.

Володимир Зеленський повідомив, що є також різні сигнали в медіа і не тільки, що росіяни та американці можуть обговорювати питання, пов’язані з Україною, її безпекою та суверенітетом.

Президент Зеленський підсумував, що наша країна не підтримуватиме навіть ймовірні домовленості такого штибу, де мова йде про двосторонні домовленості про Україну без України.

Нагадаємо, США пропонують завершити війну до початку літа і формують чіткий графік переговорного процесу.

Раніше стало відомо, що США вперше запропонували Україні та РФ зустрітися у Маямі вже за тиждень.

