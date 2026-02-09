Члени Кабінету міністрів Великої Британії, включаючи потенційних претендентів на посаду прем’єра, висловили підтримку Кіру Стармеру після заклику лідера Шотландської Лейбористської партії Анаса Сарвара до його відставки.

Про це пише The Guardian.

Кабінет міністрів висловив підтримку Стармеру

Таким чином прем’єр-міністр наразі захищений від масової відставки членів Кабміну.

– Але це лише пауза в кризі, а не її кінець. Даунінг-стріт знає про свою слабку позицію, авторитет прем’єр-міністра очолювати партію підірваний, можливо, назавжди, – пише видання.

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд каже, що прем’єр-міністр має її повну підтримку.

– Лейбористські уряди з’являються нечасто. Це велика честь служити в одному з них, і ми не повинні марнувати ні секунди, – написала вона у мережі X.

Міністр освіти Бріджет Філліпсон також підтримує прем’єр-міністра Кіра Стармера після того, як Анас Сарвар закликав його до відставки.

Приєднуючись до групи членів Кабінету, які висловили підтримку Стармеру, Філліпсон сказала BBC 5Live:

– Стармер був обраний 18 місяців тому для того, щоб виконувати свою роботу, і йому слід дозволити продовжувати її виконувати.

Філліпсон каже, що поважає Сарвара, проте вона називає його сьогоднішню прес-конференцію “глибоко помилковою”.

Міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг заявляє, що він впевнений у Кірі Стармері. Він зазначив, що прем’єр-міністр не повинен йти у відставку.

Стрітінг повідомляє, що “це був не найкращий тиждень для уряду” і визнає, що атмосфера була “напруженою”.

Він закликав депутатів Лейбористської партії дати Стармеру шанс.

Заступниця лідера Лейбористської партії Люсі Пауелл заявила, що прем’єр-міністр Кір Стармер має її повну підтримку.

Спілкуючись з журналістами у Вестмінстері, заступниця лідера Лейбористської партії зазначає, що Стармер у “доброму настрої” і намагається показати людям, що він розуміє, чому вони засмучені.

– Його важко зламати. Він демонструє, що готовий до цієї боротьби, – заявила вона журналістам.

Що відомо про скандал навколо Пітера Мендельсона

Сьогодні лідер Лейбористської партії Шотландії Анас Сарвар заявив, що Кір Стармер повинен піти у відставку у зв’язку зі скандалом, що виник після розкриття зв’язків експосла Великої Британії у США Пітера Мендельсона із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Він закликав прем’єр-міністра Великої Британії залишити посаду, аргументуючи це тим, що стало занадто багато випадків, коли керівництво “ухвалює неправильні рішення”, повідомляє Sky News.

Також він зазначив, що Мендельсон зрадив Британію та партію, членом якої колись був.

Останніми днями прем’єрство Стармера опинилося під загрозою через скандал навколо Пітера Мендельсона, який мав зв’язки з Джеффрі Епштейном.

Скандал спричинила публікація Міністерством юстиції США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Великої Британії.

Раніше Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США, попри те, що були відомі його зв’язки з Епштейном.

