Деякі члени НАТО мають намір оголосити про нові внески до Списку пріоритетних потреб України (PURL) на зустрічі міністрів оборони Альянсу, що відбудеться у Брюсселі 12 лютого.

Про це повідомив посол США в НАТО Метью Вітакер під час онлайн-брифінгу.

Вітакер анонсував нові внески за програмою PURL

– Я хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Списку пріоритетних потреб України, створеного президентом Трампом. PURL дозволяє союзникам і партнерам купувати американську зброю, щоб Україна залишалася в боротьбі. PURL зміцнює оборону України, одночасно просуваючи мирні зусилля, чинячи тиск на Росію, щоб вона прийшла і залишилася за столом переговорів, – сказав посол.

Вітакер зазначив, що приблизно за шість місяців з моменту запуску програми союзники зобов’язалися придбати американську зброю на суму понад $4,5 млрд для задоволення нагальних потреб України на полі бою.

Він додав, що очікує на подальші оголошення на зустрічі міністрів оборони НАТО.

– Ми очікуємо нових оголошень під час міністерської зустрічі… Завдяки PURL союзники беруть на себе фінансову відповідальність за довгострокову допомогу з боку Європи, щоб підтримувати безпеку в Україні, – додав посол.

Вітакер зауважив, що PURL дозволяє Україні користуватися американськими “неперевершеними інноваціями та технологіями”.

Лідери по внесках у програму PURL

Дипломат виділив трьох лідерів PURL – Німеччину, Нідерланди та Норвегію.

– Ці країни не тільки зробили великий внесок, але й активно спонукали інших наслідувати їхньому прикладу. Я хочу подякувати їм за лідерство в цій ініціативі, а також закликати всіх союзників активізуватися та запевнити свою підтримку, – сказав Вітакер.

Нагадаємо, у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського Метью Вітакер заявив, що США не озвучували жодних дедлайнів щодо закінчення війни, яку Росія веде проти України.

Проте Сполучені Штати прагнуть, щоб бойові дії завершилися у максимально короткі терміни.

