Європейська комісія представила комплексний план протидії загрозам від дронів, що зростають. Документ передбачає посилення готовності держав-членів, удосконалення систем виявлення та координацію реагування на інциденти.

План ЄС щодо протидії дронам: що передбачає документ

У Єврокомісії наголошують, що останніми роками країни ЄС дедалі частіше стикаються з порушенням повітряного простору, перебоями в роботі аеропортів та ризиками для критичної інфраструктури через використання дронів.

План дій спрямований на зміцнення цивільної внутрішньої безпеки, водночас доповнюючи оборонні ініціативи та посилюючи співпрацю між цивільним і військовим секторами.

Документ передбачає розвиток технологій виявлення безпілотників, зокрема із використанням мереж 5G для точного відстеження повітряних об’єктів у режимі реального часу.

Також планується перегляд чинних правил щодо цивільних дронів та запровадження маркування Довірений дрон ЄС для безпечного обладнання.

Окрему увагу приділять координації реагування на інциденти, спільним закупівлям систем боротьби з дронами та проведенню масштабних навчань у межах ЄС.

План також передбачає посилення оборонної готовності Європи, розвиток власної промислової екосистеми дронів і систем протидії їм.

Єврокомісія планує підтримувати ці ініціативи через програми фінансування та поглиблювати співпрацю з партнерами, зокрема в межах Союзу дронів з Україною.

Документ визначено як динамічний – його коригуватимуть залежно від розвитку безпекових загроз.

