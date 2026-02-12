Німеччина має намір передати Україні п’ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3, які використовуються у зенітно-ракетних комплексах Patriot.

Про це 12 лютого повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-33).

Німеччина має намір надати Україні п’ять PAC-3

Пісторіус уточнив, що Німеччина надішле п’ять додаткових PAC-3, якщо інші країни нададуть загалом 30 таких ракет.

– Ми всі знаємо, що це про збереження життя… Захист неба – один із пріоритетів нашої підтримки. Німеччина передала п’ять із 12 систем Patriot. Ми також доставили системи IRIS-T, – сказав він.

Міністр нагадав, що Україні у 2026 році потрібно щонайменше $50 млрд для власного захисту.

– Джон, Михайло і я разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте минулого тижня написали листа нашим партнерам. Ми наполегливо закликаємо всі країни Контактної групи з питань оборони України надати додаткову підтримку, – додав Пісторіус.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що країни-учасниці Контактної групи планують надати Києву допомогу на суму $38 млрд.

– І велика частина анонсів – це нові. Вони спрямовані на системи ППО, дрони, розвиток дроново-штурмових підрозділів, діпстрайки та дрони-перехоплювачі. Тобто якість і структура допомоги змінюється на очах, – зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція планують виділити $500 млн на закупівлю американського озброєння для України за програмою PURL.

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс заявляв, що країна найближчим часом планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Він нагадав, що Німеччина вже передала дев’ять таких систем.

