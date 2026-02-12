Генеральний секретар НАТО заявив, що Сполучені Штати застосовують необхідні інструменти тиску на Росію та продовжують надавати Україні критично важливу допомогу для протидії агресії.

Про це Марк Рютте повідомив перед початком зустрічі міністрів оборони Північноатлантичного блоку в Брюсселі.

Рютте про підтримку України з боку США

Відповідаючи на запитання журналістів про нібито недостатній тиск США на Росію, Рютте назвав такі твердження несправедливими.

За його словами, Вашингтон застосовує різні форми впливу на РФ — так само як і європейські союзники, зокрема через санкції.

– Я вважаю, що твердження в цьому питанні є несправедливим… США, як і європейці, чинять тиск на Росію за допомогою санкцій. Подивіться, що відбувається з Лукойлом, Роснафтою та всім іншим, що роблять США… Тому я дійсно вважаю, що США роблять саме те, що нам потрібно, коли йдеться про Україну, – сказав він.

Він зазначив, що Сполучені Штати продовжують постачати Україні критично важливе озброєння в межах ініціативи PURL, а також відіграють ключову роль у дипломатичних і мирних зусиллях.

Рютте наголосив, що саме США здатні відігравати визначальну роль у запуску мирного процесу за умови політичної волі та міжнародного тиску на Москву.

Генсек НАТО також звернув увагу на зростання внесків з боку європейських країн та Канади.

За його словами, союзники нарощують оборонні бюджети, зміцнюють оборонно-промислову базу та посилюють підтримку стійкості України.

Окремо він згадав про рішення Великої Британії виділити додаткові кошти на протиповітряну оборону України в межах двосторонньої допомоги та програми PURL.

Раніше Марк Рютте заявляв, що близько 90% ракет для систем протиповітряної оборони, які отримала Україна, були передані в межах програми PURL.

За його словами, минулого літа країни НАТО забезпечили 75% усіх ракет, що надійшли до України, а у сегменті ППО цей показник сягнув 90%, що суттєво посилило захист українського неба на тлі масованих ракетних і дронових атак РФ.

